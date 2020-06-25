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25.06.2020 14:19
Рубрика: Власть

Президент поручил реформировать госрезерв

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению подходов к формированию и механизмов работы системы государственного материального резерва до конца июля.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Прежде всего, исходить нужно из оценки существующих вызовов и угроз. Также необходимо предусмотреть соответствующее финансирование.

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Система государственного материального резерва должна использоваться в качестве регулирующего механизма на рынке. Для этого следует проработать возможность предоставления производителем гарантии по обратному выкупу товаров через определенный период при условии сохранения запаса материальных ценностей.

Кроме того, Владимир Путин поручил заняться вопросом уточнения полномочий и ответственности федеральных органов власти в этой сфере.

Поручение дано по итогам совещания по легкой промышленности. Тему поднимал вице-премьер Юрий Борисов, обратив внимание на то, что в Росрезерве не оказалось запаса средств индивидуальной защиты в период повышенного спроса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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