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25.06.2020 14:45
Рубрика: Власть

Путин предостерег от "принудиловки" на общероссийском голосовании

Текст: Кира Латухина
Главное - чтобы результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции были абсолютно достоверными. Об этом заявил президент на встрече с новым составом Общественной палаты в формате видеоконференции.

"Всего через несколько дней, 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию", - отметил Владимир Путин и поблагодарил Общественную палату за активное участие в обсуждении, детальной проработке текста поправок, разъяснении их сути и значения в диалоге с людьми.

Глава государства отметил и большую работу по формированию корпуса независимых наблюдателей: она была организована быстро, качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Наша общая, важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными", - подчеркнул Путин. "Здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов - чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане", - заявил он.

Президент напомнил, что поправки не требуют общероссийского голосования, но он решил, что чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к ним. "Только они сами, только сами граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону", - обосновал он.

Глава государства призвал вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения "четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках". "А главное, конечно, это гарантии свободного волеизъявления по важнейшему принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина", - заключил он.

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