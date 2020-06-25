Путин скорректировал порядок рассмотрения вопросов гражданства

В России меняется порядок рассмотрения вопросов гражданства. Соответствующий указ подписал президент.

Рассматривать заявления об изменении гражданства РФ в упрощенном порядке будут в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Определен и срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего российское гражданство. Срок проверки не должен превышать двух месяцев со дня регистрации заявления.

Также уточняется процесс отклонения заявления на получение гражданства РФ.