Новости

Путин рассказал о противниках прямых выплат 00:28
Россия начала экспортировать дезинфекторы-антисептики 00:19
Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд 00:07
Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами 25.06.2020
На экс-министра культуры Мордовии возбудили еще два уголовных дела 25.06.2020
Путин скорректировал порядок рассмотрения вопросов гражданства 25.06.2020
Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19 25.06.2020
В Танзании отец 30 детей обнаружил редчайшие драгоценные камни 25.06.2020
Черышев не спас "Валенсию" от поражения в матче Примеры с "Эйбаром" 25.06.2020
Наводнение на западной Украине: Киев просит помощи у НАТО и ЕС 25.06.2020
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн 25.06.2020
На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд 25.06.2020
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 25.06.2020
В Подмосковье утонули трое детей 25.06.2020
В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус 25.06.2020
На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч 25.06.2020
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram 25.06.2020
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем 25.06.2020
Приднестровью грозит большое наводнение 25.06.2020
Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам 25.06.2020
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 25.06.2020
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 25.06.2020
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 25.06.2020
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 25.06.2020
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 25.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 23:37
Рубрика: Власть

Путин скорректировал порядок рассмотрения вопросов гражданства

Текст: Кира Латухина

В России меняется порядок рассмотрения вопросов гражданства. Соответствующий указ подписал президент.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Принят закон об упрощении получения гражданства РФ

Рассматривать заявления об изменении гражданства РФ в упрощенном порядке будут в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Определен и срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего российское гражданство. Срок проверки не должен превышать двух месяцев со дня регистрации заявления.

Также уточняется процесс отклонения заявления на получение гражданства РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Миграция Власть Право Личные документы Президент

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан