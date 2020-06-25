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25.06.2020 15:56
Рубрика: Общество

Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне, чтобы выстроить политику для обеспечения интересов России, чтобы никто не посмел марать память о наших героях.

Фото: GettyImages
Владимир Путин написал статью о причинах и уроках Второй мировой войны

Глава государства на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава подчеркнул, что политики на Западе, и историки прекрасно знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в учебниках и СМИ другие идеи - последовательно, шаг за шагом вымывается то, что не нравится.

"Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи", - отметил Владимир Путин.

Президент выразил сожаление, что история ничему не учит людей и нет желания выстраивать международную систему безопасности в интересах всего мира с учетом интересов всех участников.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По словам Путина, необходимо добиваться правды о Второй мировой войне. "Для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечила интересы российского государства, ну и конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне" - подчеркнул он.

Общество История Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вторая мировая война

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