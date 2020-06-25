Дата открытия кинотеатров в Москве еще не определена

Вопрос возобновления работы столичных кинотеатров обсуждается, но точной даты открытия пока нет. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, оживленные дискуссии на этот счет продолжаются. "Есть большое количество деятелей искусства, которые считают, что нужно подождать подольше, а не открываться в усеченном формате", - объяснил чиновник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При открытии кинотеатров, подчеркнул Кибовский, нужно будет соблюдать все меры безопасности. Это относится и к продаже еды.