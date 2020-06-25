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25.06.2020 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дата открытия кинотеатров в Москве еще не определена

Текст: Сергей Жуков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Вопрос возобновления работы столичных кинотеатров обсуждается, но точной даты открытия пока нет. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, оживленные дискуссии на этот счет продолжаются. "Есть большое количество деятелей искусства, которые считают, что нужно подождать подольше, а не открываться в усеченном формате", - объяснил чиновник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При открытии кинотеатров, подчеркнул Кибовский, нужно будет соблюдать все меры безопасности. Это относится и к продаже еды.

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