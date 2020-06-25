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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прятки от вируса

Детские сады в столице заработали по-новому
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 138(8192)
Московские детишки возвращаются в детские сады. Группы теперь полные, но родители могут не опасаться, что ребятишки подхватят заразу. Правила в садах стали строже и для воспитателей, и для малышей. Власти уверены: никакой коронавирус на детскую территорию не проберется.

Во время пандемии садики в городе продолжали работать в ограниченном режиме. Родители, которым нужно было ходить на работу, могли оставлять малышей в дежурных группах - в них набирали до 12 детишек. В конце мая в садах насчитывалось всего порядка 4,5 тысячи мальчишек и девчонок из почти 450 тысяч, которые ходят в сады обычно. Теперь, когда ограничения в городе в большинстве своем сняты - под запретом остались лишь массовые мероприятия, родители могут спокойно оставить ребенка в саду и отправиться по своим делам. На сегодняшний день около 50 тысяч малышей уже посещают детские сады.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Мы видим запрос до 80 тысяч детей. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем в прошлом году", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города все-таки просит по возможности воздержаться от посещения детских садов, пока есть опасность распространения инфекции.

Работу садов продумали до мелочей. В городе запущен электронный механизм, по которому медицинские учреждения автоматически уведомляют каждый садик о детях, которые должны находиться на карантине. "Сегодня таких около 2 тысяч. Они либо больны, либо находятся на изоляции из-за болезни родственников", - рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. После получения в медучреждениях справки о полном выздоровлении эти дети смогут вернуться в садик.

В саду ребятишки будут общаться только со своей группой. Для этого вводится особый режим прихода мам и пап с детьми. "С каждым родителем подписывают индивидуальный график прихода с ребенком в детский сад и время, когда они должны его забрать, чтобы исключить скопление детей и родителей на входе в группу. Расписание составлено индивидуально, чтобы группы не пересекались", - добавила Анастасия Ракова. А еще в конце рабочего дня малышей не будут собирать всех вместе для ожидания опаздывающих мам и пап, каждый ребенок останется в своей группе со своим воспитателем.

Остались в садах и правила, которые были введены во время пандемии: каждые три-четыре часа детям измеряют температуру. Ребенок с подозрением на ОРВИ не допускается на территорию детского сада, а в случае, если недомогание или заболевание выявится в течение дня, малыша изолируют с медсестрой до прихода родителей или скорой. Все сотрудники детских садов обязаны носить маски, меняя их раз в два-три часа.

Около 50 тысяч малышей снова посещают детские сады 

По словам Натальи Рябковой, директора школы N2030, в столичных детсадах всегда строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. "Перед приходом малышей проводится генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки. Помещения оборудовали безопасными приборами для обеззараживания воздуха закрытого типа. И конечно, все сотрудники до открытия прошли исследования на Covid-19 - все здоровы", - рассказала она.

На входе и в коридорах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Ребят научат ими пользоваться в игровой форме. Как правильно мыть руки, подскажут инструкции, которые есть во всех детских туалетных комнатах.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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