Детские сады в столице заработали по-новому

Московские детишки возвращаются в детские сады. Группы теперь полные, но родители могут не опасаться, что ребятишки подхватят заразу. Правила в садах стали строже и для воспитателей, и для малышей. Власти уверены: никакой коронавирус на детскую территорию не проберется.

Во время пандемии садики в городе продолжали работать в ограниченном режиме. Родители, которым нужно было ходить на работу, могли оставлять малышей в дежурных группах - в них набирали до 12 детишек. В конце мая в садах насчитывалось всего порядка 4,5 тысячи мальчишек и девчонок из почти 450 тысяч, которые ходят в сады обычно. Теперь, когда ограничения в городе в большинстве своем сняты - под запретом остались лишь массовые мероприятия, родители могут спокойно оставить ребенка в саду и отправиться по своим делам. На сегодняшний день около 50 тысяч малышей уже посещают детские сады.

"Мы видим запрос до 80 тысяч детей. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем в прошлом году", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города все-таки просит по возможности воздержаться от посещения детских садов, пока есть опасность распространения инфекции.

Работу садов продумали до мелочей. В городе запущен электронный механизм, по которому медицинские учреждения автоматически уведомляют каждый садик о детях, которые должны находиться на карантине. "Сегодня таких около 2 тысяч. Они либо больны, либо находятся на изоляции из-за болезни родственников", - рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. После получения в медучреждениях справки о полном выздоровлении эти дети смогут вернуться в садик.

В саду ребятишки будут общаться только со своей группой. Для этого вводится особый режим прихода мам и пап с детьми. "С каждым родителем подписывают индивидуальный график прихода с ребенком в детский сад и время, когда они должны его забрать, чтобы исключить скопление детей и родителей на входе в группу. Расписание составлено индивидуально, чтобы группы не пересекались", - добавила Анастасия Ракова. А еще в конце рабочего дня малышей не будут собирать всех вместе для ожидания опаздывающих мам и пап, каждый ребенок останется в своей группе со своим воспитателем.

Остались в садах и правила, которые были введены во время пандемии: каждые три-четыре часа детям измеряют температуру. Ребенок с подозрением на ОРВИ не допускается на территорию детского сада, а в случае, если недомогание или заболевание выявится в течение дня, малыша изолируют с медсестрой до прихода родителей или скорой. Все сотрудники детских садов обязаны носить маски, меняя их раз в два-три часа.

Около 50 тысяч малышей снова посещают детские сады

По словам Натальи Рябковой, директора школы N2030, в столичных детсадах всегда строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. "Перед приходом малышей проводится генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки. Помещения оборудовали безопасными приборами для обеззараживания воздуха закрытого типа. И конечно, все сотрудники до открытия прошли исследования на Covid-19 - все здоровы", - рассказала она.

На входе и в коридорах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Ребят научат ими пользоваться в игровой форме. Как правильно мыть руки, подскажут инструкции, которые есть во всех детских туалетных комнатах.