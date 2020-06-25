Детских писателей приглашают принять участие в конкурсе имени Корнея Чуковского

Детские писатели с 25 июня могут подать заявку на участие в литературном конкурсе имени Корнея Чуковского. Премию для авторов детских произведений учредили этой весной, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Работы будут приниматься до 13 сентября.

"Конкурс имени Корнея Чуковского станет одним из крупнейших в стране для детских писателей. Премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде. Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года", - сообщила Наталья Сергунина.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, к участию в конкурсе приглашаются авторы, чьи произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.

Чтобы подать заявку нужно ввести контактные данные, сообщить информацию о произведении, прикрепить PDF-файл издания с указанием уникального номера, идентифицирующего книгу, года выхода и названия издательства.

В конкурсе предусмотрено семь номинаций: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет" и "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".

Произведения оценит компетентное жюри, в состав которого войдут известные литераторы. Победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определят пользователи проекта "Активный гражданин".

Победители в каждой из номинаций получат по одному миллиону рублей. Если книга была выпущена несколькими авторами (не более пяти человек), денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Каждый член писательского коллектива получит диплом о получении премии. Следить за актуальной информацией можно на сайте конкурса.