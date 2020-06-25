Детских писателей приглашают принять участие в конкурсе имени Корнея Чуковского

"Конкурс имени Корнея Чуковского станет одним из крупнейших в стране для детских писателей. Премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде. Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года", - сообщила Наталья Сергунина.
Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, к участию в конкурсе приглашаются авторы, чьи произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.
Чтобы подать заявку нужно ввести контактные данные, сообщить информацию о произведении, прикрепить PDF-файл издания с указанием уникального номера, идентифицирующего книгу, года выхода и названия издательства.
В конкурсе предусмотрено семь номинаций: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет" и "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".
Произведения оценит компетентное жюри, в состав которого войдут известные литераторы. Победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определят пользователи проекта "Активный гражданин".
Победители в каждой из номинаций получат по одному миллиону рублей. Если книга была выпущена несколькими авторами (не более пяти человек), денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Каждый член писательского коллектива получит диплом о получении премии. Следить за актуальной информацией можно на сайте конкурса.