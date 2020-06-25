Для подростков пройдет онлайн-школа "Лето моей карьеры"

Для подростков в центре занятости "Моя карьера" пройдет онлайн-школа "Лето моей карьеры". Занятия стартуют со 2 июля и продлятся до 24 июля. В проекте смогут принять участие ребята от 14 до 17 лет, которые хотят больше узнать о профессиях настоящего и прокачать навыки будущего.

Каждый участник сможет выбрать одну из девяти профильных программ школы и в игровом формате примерить на себя профессию. Например, школа "Я - фотограф" научит основам создания профессиональных фотоснимков. В течение трех недель пройдут 5 вебинаров по 4 часа. Занятия будут состоять из теоретической и практической частей.

Ребята будут создавать репортажные фото, а также разрабатывать оригинальные фотографии со спецэффектами. В конце обучения каждый участник создаст и презентует собственный проект. По окончании школы на сайте "Лето моей карьеры" откроется онлайн-фотовыставка работ, и пройдет голосование за лучшие проекты.

В школе "Я - видеоблогер" ребятам расскажут, как найти и удержать свою аудиторию, как перестать бояться видеокамеры, как хорошо выглядеть и звучать в эфире. Ребята смогут попробовать свои силы, применив на практике полученные знания, создав полноценный видеоролик в формате блога. По итогам голосования лучшие работы будут размещены на сайте "Лето моей карьеры".

Школа "Я - копирайтер" научит писать креативные тексты. В течение трех недель ребята будут узнавать про основы грамотного текста, наиболее распространенные виды ошибок и где их проверять. В конце обучения они напишут собственный рекламный текст и разберут на практике, почему одна история "цепляет", а другая - нет.

Принять участие в школе "Лето моей карьеры" можно, пройдя до 29 июня регистрацию на сайте.