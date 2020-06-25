Экспорт продукции липецкого АПК вырос почти в 1,5 раза

Как отмечает глава региона Игорь Артамонов, объемы производства липецкого АПК значительно превышают потребности жителей области. Так, сахара выпускается больше в 15 раз, подсолнечного масла - в 23 раза, мяса - в 3,2 раза, зерна - в два раза. Кроме того, хозяйства области полностью обеспечивают регион молоком и молочными продуктами, овощами и картофелем. Избыток продукции поставляется в другие регионы и на экспортные рынки.
Объем экспорта агропромышленного комплекса Липецкой области занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте региона после металлургии. На зарубежные рынки поставляются злаки, мука, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, минеральные воды, пиво и прочие готовые пищевые продукты, в том числе, для детского питания.
- Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня - пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, - подчеркивает Игорь Артамонов.
Общую статистику агропромышленного производства он называет позитивной. За пять месяцев липецкие аграрии произвели продукции на 25 миллиардов рублей, что на 8,4 процента превышает аналогичный показатель прошлого года в сопоставимых ценах.
Наибольший рост показала отрасль растениеводства - более чем на треть, и это результат многолетних инвестиций в производство тепличных овощей. С начала года в липецких теплицах собрана 71 тысяча тонн овощей. Преимущественно, это огурцы и томаты. Регион уже не первый год занимает лидерские позиции по стране в производстве овощей закрытого грунта.
И эта отрасль продолжит развитие. В мае владельцы крупнейших тепличных комплексов региона подтвердили дополнительные инвестиции в новые площади на уровне 17 миллиардов рублей. К концу года общая площадь под теплицами в Липецкой области превысит 260 гектаров.