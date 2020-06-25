Экспорт продукции липецкого АПК вырос почти в 1,5 раза

Предприятия агропромышленного комплекса Липецкой области за пять месяцев нынешнего года экспортировали продукции на 210 миллионов долларов США. Это на 42 процента выше аналогичного показателя прошлого года.

Как отмечает глава региона Игорь Артамонов, объемы производства липецкого АПК значительно превышают потребности жителей области. Так, сахара выпускается больше в 15 раз, подсолнечного масла - в 23 раза, мяса - в 3,2 раза, зерна - в два раза. Кроме того, хозяйства области полностью обеспечивают регион молоком и молочными продуктами, овощами и картофелем. Избыток продукции поставляется в другие регионы и на экспортные рынки.

Объем экспорта агропромышленного комплекса Липецкой области занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте региона после металлургии. На зарубежные рынки поставляются злаки, мука, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, минеральные воды, пиво и прочие готовые пищевые продукты, в том числе, для детского питания.

- Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня - пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Общую статистику агропромышленного производства он называет позитивной. За пять месяцев липецкие аграрии произвели продукции на 25 миллиардов рублей, что на 8,4 процента превышает аналогичный показатель прошлого года в сопоставимых ценах.

Наибольший рост показала отрасль растениеводства - более чем на треть, и это результат многолетних инвестиций в производство тепличных овощей. С начала года в липецких теплицах собрана 71 тысяча тонн овощей. Преимущественно, это огурцы и томаты. Регион уже не первый год занимает лидерские позиции по стране в производстве овощей закрытого грунта.

И эта отрасль продолжит развитие. В мае владельцы крупнейших тепличных комплексов региона подтвердили дополнительные инвестиции в новые площади на уровне 17 миллиардов рублей. К концу года общая площадь под теплицами в Липецкой области превысит 260 гектаров.