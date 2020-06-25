Экспорт продукции липецкого АПК вырос почти в 1,5 раза

Новости

В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
В Минэнерго не видят повода для регуляторных изменений на рынке топлива 20:02
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
NASA переименовало офис в честь афроамериканского инженера 18:57
Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле 18:48
Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте 18:44
Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов 18:43
Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 17,5 лет за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды 18:05
Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка 18:04
ЕЭК продлила переход на ряд техрегламентов из-за COVID-19 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 18:32
Проект: В регионах

Экспорт продукции липецкого АПК вырос почти в 1,5 раза

Предприятия агропромышленного комплекса Липецкой области за пять месяцев нынешнего года экспортировали продукции на 210 миллионов долларов США. Это на 42 процента выше аналогичного показателя прошлого года.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Как отмечает глава региона Игорь Артамонов, объемы производства липецкого АПК значительно превышают потребности жителей области. Так, сахара выпускается больше в 15 раз, подсолнечного масла - в 23 раза, мяса - в 3,2 раза, зерна - в два раза. Кроме того, хозяйства области полностью обеспечивают регион молоком и молочными продуктами, овощами и картофелем. Избыток продукции поставляется в другие регионы и на экспортные рынки.

Объем экспорта агропромышленного комплекса Липецкой области занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте региона после металлургии. На зарубежные рынки поставляются злаки, мука, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, минеральные воды, пиво и прочие готовые пищевые продукты, в том числе, для детского питания.

- Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня - пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области открыт сквер Победы

Общую статистику агропромышленного производства он называет позитивной. За пять месяцев липецкие аграрии произвели продукции на 25 миллиардов рублей, что на 8,4 процента превышает аналогичный показатель прошлого года в сопоставимых ценах.

Наибольший рост показала отрасль растениеводства - более чем на треть, и это результат многолетних инвестиций в производство тепличных овощей. С начала года в липецких теплицах собрана 71 тысяча тонн овощей. Преимущественно, это огурцы и томаты. Регион уже не первый год занимает лидерские позиции по стране в производстве овощей закрытого грунта.

И эта отрасль продолжит развитие. В мае владельцы крупнейших тепличных комплексов региона подтвердили дополнительные инвестиции в новые площади на уровне 17 миллиардов рублей. К концу года общая площадь под теплицами в Липецкой области превысит 260 гектаров.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3