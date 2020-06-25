Глава Калуги посетил Аллею героев

25 июня глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Совета старейшин Калуги, Почетный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов посетили мемориальный комплекс, расположенный в сквере Маршала Жукова.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере Маршала Жукова был открыт памятный мемориал "Аллея Славы".

В сквере установлены бюсты восьми калужан, которым было присвоено звание Героев Советского Союза, помимо имен Героев на постаментах выбиты цитаты из приказов о присвоении им этого звания.

В 2019 году в расположенном поблизости жилом комплексе "Маршал" был создан военно-исторический центр "Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков".

"24 июня прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал Александр Иванов. - Сегодня мы посетили мемориальный комплекс, чтобы отдать дань памяти героям и почтить память нашего прославленного земляка маршала Победы - Георгия Константиновича Жукова. Николай Иванович Алмазов - один из инициаторов создания Аллеи героев, он также стоял у истоков создания военно-исторического центра и музея маршала в городе Жуков."

Александр Иванов и Николай Алмазов возложили цветы к бюсту маршала Победы.