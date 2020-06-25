Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле

Столичные власти рассмотрят возможность проводить городские фестивали не раньше июля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы рассмотрим такую возможность в июле, не раньше. Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого", - сказал глава города.

По его словам, пока еще рано возвращаться к проведению городских фестивалей. Решение об их возобновлении будет принято исходя из ситуации с распространением коронавируса. "В июле обязательно вернемся к рассмотрению этого вопроса и назовем точную дату", - пообещал мэр.