В ходе видеосовещания, посвященного первоочередным мерам помощи текстильной отрасли, которое провел президент России в начале июня, было отмечено: с началом эпидемии COVID-19 промышленники смогли в короткие сроки в десятки раз нарастить производство масок, перчаток, защитных костюмов для снабжения врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. Но сейчас представителям легпрома самим потребовался "спасательный круг". Из-за введения вынужденных ограничений, закрытия магазинов и падения доходов жителей спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. Предприятия, на которых трудятся порядка 300 тысяч человек, оказались в сложном финансовом положении. Как исправить ситуацию?

Между отсрочкой и предоплатой

Показательным в этих условиях оказался опыт Ивановской области, где выпускается около 90 процентов хлопчатобумажных тканей страны, свыше 90 процентов марли и треть отечественной спецодежды. Как рассказал ивановский губернатор Станислав Воскресенский, с первых дней пандемии текстильщики включились в производство средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день предприятия региона, на которых трудятся около 25 тысяч человек, произвели почти 18 миллионов масок всех видов и почти полмиллиона защитных костюмов.

По мнению главы Ивановской области, для поддержки текстильной отрасли, где работают около 40 процентов от общего числа занятых в промышленности региона, нужны не только антикризисные, но и системные меры. Первая - это субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств предприятий в размере ключевой ставки Банка России.

- Поставки текстильной и швейной продукции осуществляются в основном с отсрочкой платежа от 90 до 120 дней, а закупки сырья, наоборот, по предоплате. В результате на предприятиях складывается такая ситуация, когда 60, а то и 70 процентов средств являются заемными, поэтому себестоимость продукции очень чувствительна к процентной ставке, - пояснил Станислав Воскресенский.

Он напомнил, что механизм субсидирования действовал до 2020 года, и попросил его вернуть. В качестве второй антикризисной меры глава региона назвал снижение страховых взносов для отрасли, где в себестоимости продукции фонд оплаты труда составляет от 25 до 50 процентов. Чтобы отечественные предприятия могли конкурировать с производителями из Турции или Узбекистана, необходим пониженный тариф страховых взносов для отрасли сроком на пять лет со ставкой в 7,6 процента, как это в свое время было сделано для территорий опережающего развития.

- Это решение позволит повысить конкурентоспособность отрасли и, откровенно говоря, отрасль "обелить". Это проблема старая. Но, действительно, часть зарплат, к сожалению, по-прежнему выплачивается "всерую", как говорят, из-за высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, - заявил Станислав Воскресенский.

Чтобы отечественные предприятия могли конкурировать с производителями из Турции или Узбекистана, необходим пониженный тариф страховых взносов

Он предположил, что частично выпадающие доходы бюджета могут быть покрыты за счет легализации отрасли, как это в свое время произошло в сфере информационных технологий, когда было принято решение об установлении там пониженных взносов страховых платежей.

Ставка на лен

По мнению экспертов, для выхода на внешние рынки отечественным производителям необходимо решить как минимум две проблемы: сохранить рабочие места и не допустить снижения темпов инвестирования в отрасль. Генеральный директор предприятия "Шуйские ситцы" Анна Богаделина предложила выделить средства федерального бюджета на финансирование комплексной программы поддержки производства изделий изо льна до 2025 года - по 242 миллиона рублей в год. По ее мнению, внедрение программы позволит частично заменить импортный хлопок на отечественный лен.

- Лен - традиционно русское сырье, - отметила Анна Богаделина. - И сейчас, когда цепи поставок разрушаются, нам тем более необходимо воспользоваться имеющимися возможностями и возродить льноводство как отрасль до глубокой переработки и получения готовой продукции. А учитывая то, что лен обладает высокими потребительскими и бактерицидными свойствами, что сейчас актуально, можно смело говорить о том, что продукция из него востребована на мировом рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.

Она также предложила увеличить текстильщикам сумму компенсации из федерального бюджета с 30 до 50 процентов при покупке оборудования в лизинг, что ускорит модернизацию производств.

- Мы приобрели ткацкое оборудование, отделочное оборудование, освоили новые технологии и в период пандемии смогли обеспечить защитными средствами и граждан, и медицинских работников, которые трудятся в "красных зонах". Все это стало возможным только благодаря проведенной модернизации, - рассказала Анна Богаделина.

Няня для швеи

В ближайшее время в Ивановской области может появиться пилотный промышленно-логистический парк. Открыть его планируют совместно с логистической компанией "Вайлдберриз". По словам представителя компании Татьяны Бакальчук, парки стоимостью от 2,5 до 7,5 миллиарда рублей создадут в каждом регионе от двух до шести тысяч рабочих мест и обеспечат поступление в бюджет от 0,5 до 1,5 миллиарда рублей в год. В новых центрах предприниматели смогут найти цеха, склады, офисы, всю необходимую инфраструктуру и даже детские комнаты, чтобы мамы могли спокойно работать, пока их дети играют рядом.

- Мы считаем, что это в первую очередь увеличит количество рабочих мест в регионах, повысит занятость и даст возможность молодежи, в первую очередь девушкам, без всякого риска и страха для себя попробовать себя в качестве предпринимателя. Это также поможет поднять уровень зарплаты в регионах и вывести бизнес из тени, - убеждена Татьяна Бакальчук.

По данным правительства Ивановской области, те решения, которые были приняты на совещании по легкой промышленности у президента России, уже начали приносить позитивные плоды. Например, выделение финансирования на комплексную программу по льноводству помогло разрешить непростую ситуацию, сложившуюся на "Яковлевской текстильной мануфактуре" из города Приволжска. Как отметил финансовый директор компании Александр Андронов, в год 150-летнего юбилея предприятия принято решение о продолжении работы и сохранении трудового коллектива. "Колобовский текстиль" также сохранил производство в период пандемии, получив льготный кредит под 8,5 процента на оборотные средства и кредит на заработную плату под два процента годовых.

Как отметил Станислав Воскресенский, меры господдержки будут касаться в первую очередь тех предприятий, которые сохраняют трудовые коллективы и расширяют производство.

- Не стесняйтесь инвестировать в людей, в обучение. Чтобы мы уверенно смотрели в будущее, самое главное - беречь людей, - обратился к представителям отрасли глава региона.

Компетентно

Виктор Афанасин, хранитель музея "Новой костромской льняной мануфактуры":

- России без своей ткани жить нельзя, и лен в этом вопросе - стратегическое сырье. Сегодня, как никогда, очевидно, что программой "Лен" надо заниматься, причем не от совещания к совещанию, а всерьез и по-настоящему. Мероприятия нужно утверждать в августе - на следующий год. Для этого требуются кадры, техника. В Москве специалистов готовит академия. Но беда в том, что из столицы в регионы никто не поедет ни сеять, ни убирать, ни перерабатывать лен. Нужны решения на местах. У нас в этом году посеяли 300 гектаров льна, но только на семя. Из него ни одной ниточки нельзя получить: льнозаводов нет. По стране сеют меньше 50 тысяч гектаров. А когда-то сеяли больше миллиона! Нашу мануфактуру создали братья Третьяковы. Можно сказать, что Третьяковскую галерею спряли и соткали в Костроме. На своей странице в "Фейсбуке" я провожу мысль, что в нашей стране должен быть создан "Ленпром". Общими усилиями мы должны возродить славу костромского льна. Со своей стороны я стараюсь делать, что могу. К 75-летию Победы мы смонтировали выставку "С плащ-палаткой до Берлина", она будет действовать до августа. Как только снимут связанные с коронавирусом ограничения, сможем возобновить проведение экскурсий. Мы выиграли президентский грант. В рамках этого проекта я сейчас делаю ремонт в нашем музее, уже заменил всю выставочную мебель, создал фотозону. Через две недели мы планируем ремонт закончить. До конца года у нас будут выставки, к ноябрю готовим научно-практическую конференцию. В этом году при помощи помощников я посеял лен в трех местах, в том числе у себя в саду и на территории нашего предприятия - своеобразный опытный участок. Сделал это, чтобы люди не забывали, как, собственно, выглядит легендарный костромской лен. Он быстро взошел, растет хорошо. После сбора урожая мы сделаем снопы для выставочных мероприятий. Верю, что лен вернется на поля России, и вернется в большом количестве.