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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Июльский гость

Как попасть в храм Василия Блаженного и исторический музей
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
В собор Василия Блаженного с 1 июля можно будет пройти в маске, перчатках, померив температуру и заходя по 5 человек каждые 10 минут, уточнил вчера директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, рассказывая, как будет работать музей во всех своих филиалах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Плюс 12 500 новых подписчиков в соцсетях и 500 тысяч виртуальных посетителей, с такими итогами музей завершает онлайн-период своего существования во время пандемии.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Но открывая 1 июля двери музея и музыкой живого оркестра встречая первых посетителей ("Мы очень соскучились по зрителям", - признается Левыкин), музей пока не ставит перед собой задачи выйти на докарантинное число посещений. Главное для него - восстановиться и обеспечить безопасность своих посетителей. Режимы посещений музея пока предполагают экскурсионные группы не более 5 человек, посещение главного здания будет разбито на 15-минутные сеансы, храма Василия Блаженного - на 10-минутные, а палат бояр Романовых - на 20-минутные (правда, войдя, оставаться в музеях ГИМа можно будет как угодно долго). При этом главное здание и музей 1812 года будут открыты с 10 до 21 часа, собор Василия Блаженного и Палаты бояр Романовых - с 10 до 19. Музей ГИМа будет работать без выходных. Приоритетной будет онлайн-продажа билетов. Социальная дистанция, маски, перчатки (которые можно будет купить и в музейном киоске), все предосторожности останутся в силе до 1 августа.

Уникальные экспонаты Исторического музея соскучились по "живому взгляду"

Алексей Левыкин пригласил посетителей на бьющую все рекорды популярности выставку Фаберже, время работы которой продлится до осени, и обратил внимание на ставшую в карантин особенно актуальной выставку, подготовленную к 75-летию Победы и посвященную подвигу медицинских служб в годы Великой Отечественной войны. Вход на выставку (а стало быть, и в музей) для медиков - бесплатный.

В конце июля музей планирует открыть выставку Рокотова, но другие выставочные планы, по словам Левыкина, возможно, придется свернуть, перенося их на 2021 год. Часть онлайн-мероприятий (а их за время карантина набралось 1000) музей оставит в силе, зачем сворачивать, например, пользующиеся большой популярностью короткие онлайн-лекции, посвященные какому-то одному музейному предмету? Тем более что прирост посещений (и особенно 250 тысяч виртуальных визитов в ГИМ в знаменитую "Ночь музеев", также прошедшую в этому году онлайн) говорит о нарастании интереса к истории и культуре у молодого поколения.
Как начинают свою работу музеи под открытым небом

ГИМ собирается продолжить работу по созданию филиала в Туле и гордится новым изданием, посвященным "Золотой кладовой" музея, появившимся как раз в карантин. Левыкин напомнил, что продолжается сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, и сама реставрация начнется уже в этом году. Отвечая на вопрос журналистов, ждут ли в ГИМе, например, китайских туристов, Алексей Левыкин подчеркнул: "Конечно, как и других иностранных гостей". Но добавил, что процент иностранных посетителей в музее доходил до 4 и только после чемпионата мира достиг 25. Главный зритель музея - россиянин. Как специалист по русскому и зарубежному антикварному оружию, он напомнил июльским зрителям об оружейных шедеврах ГИМа - королевского уровня коллекции доспехов XVI-XVII веков, прекрасной коллекции огнестрельного оружия и уникальной сабле Александра II, бывшей с ним во время покушения. Сразу захотелось пощупать это оружие "живым взглядом".

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