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Рубрика: Власть
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Как мы выздоравливаем - Событие

В Подмосковье открылись торговые центры, поликлиники и музеи
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 138(8192)
В Подмосковье в четверг после трех месяцев перерыва вновь открылись торгово-развлекательные центры, музеи и выставки, зоопарки и салоны красоты. Все они начали работать по новым санитарным правилам - с ограничением по числу посетителей, соблюдением социальной дистанции и регулярной дезинфекцией помещений.

...Парковка перед МЕГОЙ на Ленинградском шоссе, пустовавшая многие дни, и сегодня заполнена не более чем наполовину. "Наплыва покупателей ждем в выходные", - говорит администратор торгового зала одного из магазинов ТЦ Людмила Меняйло. Она вышла на работу еще неделю назад, чтобы подготовить магазин к работе по новым требованиям Роспотребнадзора - нанести социальную разметку, расставить подальше друг от друга стеллажи, установить стойки с санитайзерами.

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На выходе из соседнего магазина разговорились с пожилым покупателем. "Не знаю, как другие, а я дни считал до открытия, - признался мужчина, представившийся Владимиром Платоновичем. - Накопился список из мелочей вроде батареек и лампочек. А по интернету доставка обходится дороже покупки". Сегодня пенсионер ходит по магазинам, а на завтра записался в поликлинику. Все поликлиники области со вчерашнего дня тоже работают в плановом режиме. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону cool-центра 8 (800) 550-50-30 и непосредственно в регистратуре поликлиник.

В тех поликлиниках, где часть врачей еще заняты работой с больными коронавирусом, запись к терапевту и хирургу открыта для всех, а к узким специалистам вас запишут уже они сами. "Интервалы приема увеличены до 30 минут, чтобы была возможность дезинфекции кабинета после каждого пациента", - рассказывает министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. По ее словам, к обычному режиму работы возвращаются и стационары, перепрофилированные под прием больных с COVID-19. При этом крупные временные госпитали, созданные в международном выставочном центре "Крокус-ЭКСПО" и парке "Патриот" не планируется сворачивать как минимум до конца июля. Все же область по-прежнему находится на втором месте по заболеваемости в стране - за последние сутки было выявлено еще 467 зараженных, а всего коронавирусом инфицированы 55,8 тысячи жителей Подмосковья.

Открылись и музеи, которые и онлайн были популярны - за три месяца карантина 4,6 миллиона онлайн-посещений.

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