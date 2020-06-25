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25.06.2020 19:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось

Текст: Ангелина Зеленькова

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в столице за последнюю неделю снизилось на 37%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: iStock
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"За последнюю неделю на 37% упала выявляемость. Идет падение загруженности коек", - заявил Собянин.

Число больных на ИВЛ за этот период снизилось на 21%. "Это показатель того, что снижается количество тяжелобольных", - отметил мэр.

Он также добавил, что объем тестирования на коронавирус в Москве не уменьшается. За сутки в городе проводят около 48 тысяч ПЦР-тестов и десятки тысяч ИФА-тестов.

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