Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в столице за последнюю неделю снизилось на 37%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"За последнюю неделю на 37% упала выявляемость. Идет падение загруженности коек", - заявил Собянин.

Число больных на ИВЛ за этот период снизилось на 21%. "Это показатель того, что снижается количество тяжелобольных", - отметил мэр.

Он также добавил, что объем тестирования на коронавирус в Москве не уменьшается. За сутки в городе проводят около 48 тысяч ПЦР-тестов и десятки тысяч ИФА-тестов.