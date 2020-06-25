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25.06.2020 18:40
Проект: В регионах

Липецкая промышленность показала рост в условиях кризиса

Индекс промышленного производства в Липецкой области за пять месяцев года составил 103,6 процента к аналогичному показателю в минувшем году. Эксперты отметили, что роста удалось достичь несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. При этом средний показатель по стране указывает на спад - он составляет 97,6 процента.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Более скромные результаты показала и промышленность близлежащих регионов. Так, индекс промпроизводства в Калужской области составил 93,5 процента, в Курской - 97,3 процента. Рост зафиксирован в Белгородской и Орловской областях: 102,8 и 101,4 соответственно, однако это все же ниже, чем липецкий показатель.

- Даже в самые сложные времена Липецкая область развивается, - сделал вывод глава региона Игорь Артамонов. - Но в условиях динамично меняющегося мира останавливаться на достигнутом нельзя.

Он отмечает, что устойчивый рост показали ключевые отрасли экономики региона - металлургия и пищевая промышленность: индекс составил 104 и 113 процентов соответственно.

Фото: Администрация Липецкой области
Экспорт продукции липецкого АПК вырос почти в 1,5 раза

- Позитивная динамика сохранилась и в добыче полезных ископаемых - индекс составил 105,6 процента, обрабатывающих производствах - 103,5 процента, в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха - 103,4 процента. В целом рост наблюдается по 14 видам обрабатывающих производств, - отмечает Артамонов. - При общей положительной тенденции есть и снижение в девяти отраслях. Но на них приходится не более 10 процентов от всего промышленного производства региона. Спад зарегистрирован в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений - 92,3 процента.

Игорь Артамонов отметил, что такие показатели в непростой период ограничений в работе из-за распространения коронавируса говорят о том, что промышленность региона не просто смогла преодолеть кризис. В отдельных производствах такие условия даже способствовали активному росту: это те сферы, которые изначально были настроены на удовлетворение потребностей клиентов в непростой ситуации. Так, производство лекарственных средств и материалов в регионе выросло в 1,5 раза.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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