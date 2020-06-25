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25.06.2020 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды

Текст: Ирина Огилько

Грозовые дожди с усилением ветра до 17 м/с ожидаются в Подмосковье вечером 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

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По данным пресс-службы, предупреждение действует до 22:00 25 июня.

"В пятницу 25 июня в Московской области ожидается гроза с дождем, местами ливни, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщает ведомство.

МЧС рекомендует гражданам по возможности не выходить из дома, воздержаться от поездок. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, не парковкать машины под слабо закрепленными конструкциями.

Напомним, что ранее метеорологи обещали во второй половине дня пятницы ухудшение погоды. Местами возможны дожди с грозами. Выпасть может до 5-7 мм осадков.

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