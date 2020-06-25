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25.06.2020 18:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте

Текст: Ирина Огилько

Жалобы или рекомендации по увеличению или уменьшению температуры в общественном наземном транспорте теперь можно направить через мобильное приложение "Московский транспорт". Этот новый сервис, как считают в Мосгортрансе, поможет сделать поездки по городу еще комфортнее.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно загрузить на телефон приложение. Затем открыть его, нажав на баннер на главной странице со значком "Кондиционер", сообщить о слишком высокой или низкой температуре в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Мы проверяем работу кондиционеров перед выходом на маршрут, но если в наземном транспорте кондиционер работает некорректно, то пассажир может сообщить нам об этом, - пояснили в пресс- службе "Мосгортранса". При этом нужно указать все подробности: вид наземного транспорта, бортовой номер транспортного средства, дату и время. Специалисты проверят информацию и примут необходимые меры.

Напомним, почти весь городской наземный транспорт оснащен кондиционерами или системами климат-контроля пассажирского салона.

Кстати, пожаловаться на работу кондиционера можно и привычным способом, позвонив на бесплатную горячую линию 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54; или можно оставить обращение через форму обратной связи на Едином транспортном портале; еще один вариант - написать в Twitter Мосгортранса.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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