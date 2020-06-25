В Москве стартует электронное голосование по поправкам к Конституции. Отдать свой голос дистанционно предпочли более миллиона горожан. Сделать выбор они смогут в любой из семи дней - с 25 июня по 1 июля, в течение которых продлится онлайн-плебисцит. Пошаговую инструкцию, как голосовать через интернет, читайте в материале "РГ".

Выбор на расстоянии

Сделать дистанционный выбор без посещения избирательного участка могут москвичи с постоянной столичной регистрацией, заранее подавшие заявку. Их после проверки занесли в список участников онлайн-голосования. Это нужно, чтобы исключить возможность повторного волеизъявления уже на традиционном участке. К электронному голосованию допущены чуть более 1 миллиона 51 тысячи человек. Отклонено по разным причинам более 87 тысяч заявлений. Например, некоторые горожане отправляли заявления два раза - одно с помощью портала mos.ru, другое - через gosuslugi.ru. А некоторые отзывали свои заявки сами, решив сделать выбор в пользу другого способа голосования.

Существенный же плюс дистанционного голосования - идти никуда не нужно. Тем более коронавирусная инфекция еще не побеждена и лишний раз контактировать с незнакомыми людьми лучше не стоит. Отдать голос можно, не меняя собственных планов. Например, из дома, или прогуливаясь в парке, или отдыхая на берегу озера. Главное - не забыть захватить с собой смартфон, планшет или ноутбук с доступом в интернет. И запомнить несколько простых шагов.

Итак, в удобное время, с 10.00 25 июня до 19.50 30 июня, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru через учетную запись mos.ru или gosuslugi.ru. Затем надо подтвердить личность, чтобы получить доступ к электронному бюллетеню. Для этого система отправит СМС c кодом на номер, указанный в личном кабинете. Его и нужно будет ввести в окошко, которое появится на экране. После этого высветится бюллетень - можно голосовать. Принцип такой же, как и на обычном избирательном участке, - нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Как только сделаете выбор, на экране появится надпись: голос учтен.

Важно помнить, что электронные бюллетени выдаются до 19.59 30 июня. Если вы получили его в последнюю минуту, есть время до 20.15, чтобы сделать свой выбор. После этого система отключится и перестанет принимать бюллетени.

Взлому не подлежит

Единственное, что угрожает электронному голосованию, это возможная хакерская атака. Но эта вероятность крайне мала, поскольку электронный бюллетень передается по закрытому каналу связи. Здесь применяется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. Ее можно сравнить с электронным дневником. Допустим, у него есть копии, доступ к которым есть у педагогов, школьников, родителей. Когда кто-то оставляет запись, она отражается во всех копиях. Если же ученик пытается удалить страницу с плохой оценкой, учителя и родители не позволят ему это сделать. Точно так же устроен блокчейн: у каждого бюллетеня есть уникальный номер, они хранятся в порядке этой нумерации. Плюс они зашифрованы. У блокчейн-сети нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников Сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать.

Цепочку электронного голосования практически невозможно взломать, а его результаты невозможно подделать

Электронный бюллетень существует только на экране пользователя до окончания голосования. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат прямиком уходит в блокчейн-систему. Это как в метро: турникет лишь проверяет, есть ли у пассажира право прохода, а куда он едет - никому не известно.

Голоса подсчитают в блокчейн-сети - это позволит обеспечить безопасность данных. Если потребуется, их перепроверят традиционным способом и сравнят с результатами технологии блокчейна. Для этого электронные бюллетени будут распечатывать по мере поступления голосов.

Опыт из смартфона

Москва уже знакома с электронным голосованием: осенью прошлого года таким способом горожане выбирали депутатов Мосгордумы. Проголосовать онлайн могли жители трех избирательных округов. Явка тогда превысила 90%, в то время как на обычные избирательные участки пришли 21,77% избирателей. Электронные выборы тогда привлекли и немало молодежи.

А в декабре 2019 года жители Троицка решили, где разместится конечная станция Коммунарской линии метро. Голосование было доступно только онлайн и прошло без сбоев. Участвовать могли жители города от 16 лет (с постоянной регистрацией в Троицке). Для участия в голосовании зарегистрировались 4,7 тыс. человек, почти все они высказали свое мнение (96,3%) и решили, что в их городе будет две станции метро: на Калужском шоссе и Октябрьском проспекте. Их планируют открыть в 2024-2025 годах.

Онлайн-платформу же для предстоящего голосования по Конституции 18 и 19 июня протестировали более 77 тысяч москвичей. Тест прошел без сбоев. Систему взломать никому не удалось. Участникам предложили ответить на вопрос, что нужнее для москвичей - дополнительные парковочные места или новые зеленые насаждения. Защитники экологии одержали победу над автомобилистами: 56% против 44%.

Кстати

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Тем временем

Билет в подарок

Участники онлайн-голосования присоединятся к программе "Миллион призов". С 25 по 30 июня компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле (активировать) на странице программы - ag-vmeste.ru. Победителям начислят баллы, которые на том же сайте обмениваются на поощрения: скидки в магазины, билеты в кино, театры, музеи. Сделать это можно будет с 26 июня по 31 декабря.

Прямая речь

Аскольд Запашный, народный артист России, дрессировщик:

- Те, кто считает, что классический вариант избирательного процесса больше подвержен фальсификациям и подтасовкам, конечно, воспользуются электронным голосованием. Это их право, и, собственно говоря, возможность альтернативы в данном вопросе очень кстати. Двойной подход - верное решение.

Геннадий Сухих, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова":

- Сейчас такое время, что электронное голосование - это такая вещь, которая для молодежи подходит блестяще. И это поможет тому, чтобы не было никаких сомнений, что результаты абсолютно совпадают с реальностью. Может, это замечательный шаг вперед и шаг к абсолютной точности подсчета голосов.