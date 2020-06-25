На ВДНХ открылся вейк-парк

Вейк-парк на ВДНХ открыл новый сезон. Принимает гостей он пока только по предварительной записи, сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

Заняться вейкбордингом, сочетающим в себе элементы акробатики, серфинга и водных лыж, можно на 2-м Каменском пруду. Он расположен за павильоном "Физкультура и спорт". Правда, из-за сохраняющейся угрозы коронавируса на занятия придется заранее записаться по телефону: +7(910)590-68-28. Парк работает ежедневно с 07:00 до 20:00.

Вейк-парк впервые открылся на ВДНХ прошлым летом. При хорошей погоде сезон водного спорта длится с июня по сентябрь.