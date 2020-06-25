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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На ночь глядя

В Москве наблюдение идет 24 часа
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 138(8192)
Минувшей ночью более 3 тысяч москвичей не спали: наблюдали за урнами на "спящих" участках по голосованию по поправкам в Конституцию.

"Это, наверное, самая удивительная в мире работа, - рассказывает глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух о "ночных" видеооператорах. - Люди приходят ночью и следят за тем, чтобы с урнами не произошло ничего сверхъестественного". Свет горит всю ночь: и операторам не страшно, и урны прекрасно видны тем наблюдателям, кто следит за процессом из штаб-квартиры у Парка Горького. "В общей сложности мы набрали более 20 тысяч волонтеров, последний набор был 24-го числа, за день до старта голосования", - объясняет Массух.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию

В наблюдатели идут обычные москвичи, которым не безразлично историческое голосование. С утра штаб прозвонил участки, и выяснилось, что наблюдатели везде заступили на пост. Кое-где их было даже по шестеро. Были и выдвиженцы от партий, которых Общественная палата также отправила на участки. С утра только на двух участках были проблемы: наблюдателей поначалу не пускали, но очень быстро все решилось. Все 3,6 тысячи участков открылись с 8 утра, а электронное голосование началось двумя часами позже. Ажиотаж вокруг онлайна был настолько велик, что несколько сотен голосующих попытались получить бюллетени раньше назначенного времени.

Вчера явка на электронном голосовании превысила 40 процентов. То есть более 400 тысяч горожан получили электронные бюллетени. Но не факт, что сразу проголосовали. Раньше электронный бюллетень выдавался на 15 минут, потом нужно было брать новый. А сейчас можно голосовать до 30 июня.

Официальные данные по "традиционному" голосованию пока не публиковались. Однако визуально, судя по картинкам с камер, люди довольно активно пошли на участки с самого утра. Все шло в обычном режиме. Единственное происшествие "из ряда вон" - инцидент с известным журналистом Павлом Лобковым. Он проголосовал на участке очно, а потом зачем-то второй раз - электронно. В данном случае очевидна ошибка сотрудника участковой комиссии, который выдал бюллетень человеку из электронного реестра. В дальнейшем пытался также ради опыта проголосовать один из депутатов Госдумы, но ему этого сделать не удалось - бюллетень парламентарию не выдали. Очный голос Павла Лобкова не будет засчитан, учтут только электронный. Руководство участковой комиссии ждет дисциплинарное наказание, а самого Лобкова, скорее всего, административное - штраф до 30 тысяч рублей. Расследованием инцидента занялась полиция. Отдел МВД Тверского района возбудил дело по статье 5.25 КоАП "Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов", говорится в заявлении московского главка.

В четверг явка на электронном голосовании превысила 40 процентов 

Будет дана оценка акции Павла Лобкова и действиям комиссии, выдавшей ему бюллетень. Не исключено, что могут возбудить и уголовное дело. В ГУ МВД обратили внимание, что так же, как и Лобков, поступили и некоторые пользователи соцсетей. "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве", - считают в управлении.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов отметил, что возможность "двойного" голосования исключена. Принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

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