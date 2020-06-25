Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона

Столичная полиция возбудила административное дело после публикаций о двойном голосовании на плебисцита по поправкам в Конституцию.

Поводом для обсуждения стал инцидент с известным журналистом Павлом Лобковым. Он проголосовал на участке очно, а потом зачем-то второй раз - электронно. В данном случае очевидна ошибка сотрудников участкового избиркома, который выдал бюллетень человеку из электронного реестра.

Аналогичный случай произошел и в другом районе города. Избиратель сам рассказал о нем в соцсетях. В дальнейшем пытался так же ради опыта проголосовать один из депутатов Госдумы, но ему этого сделать не удалось - бюллетень парламентарию не выдали. Очный голос Павла Лобкова не будет засчитан, учтут только электронный. Руководство комиссии ждет дисциплинарное наказание, а самого Лобкова - административное - штраф до 30 тысяч рублей.

Расследованием инцидента занялась полиция. Отдел МВД Тверского района возбудил дело по статье 5.25 КоАП "Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов", говорится в заявлении московского главка. Будет дана оценка акции Павла Лобкова и действиям комиссии, выдавшей ему бюллетень. Не исключено, что помимо административного могут возбудить и уголовное дело. В ГУ МВД обратили внимание, что так же, как и Лобков, поступили и некоторые пользователи соцсетей. "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве", - считают в управлении.

"Злоупотребление правом - серьезная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность", - заявил на брифинге глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Комиссии после резонансного инцидента вручную сверят списки всех участников голосования с реестром "электронных избирателей". В любом случае, добавил Ермолов, система голосования имеет страховочные механизмы. После окончания электронного голосования списки все равно проверят заново - это предусмотрено процедурой. Так что "лишний" голос учтен не будет, возможность двойного волеизъявления исключена, подчеркнул глава МГИК.