Риелторы рассказали, кто покупает жилье у моря

Половина покупателей недвижимости на российских курортах - жители Москвы. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир".

По их данным, москвичи часто приобретают дома и квартиры у моря, чтобы проводить там свои отпуска или отправлять на лето бабушек с детьми. Жилье на Кавказе и в Крыму, по подсчетам аналитиков, в среднем втрое дешевле, чем столичное. Часть покупателей приходится на жителей Санкт-Петербурга и северных регионов страны. Последние часто планируют переехать на юг после выхода на пенсию.

В марте этого года, говорят эксперты, россияне активно приценивались к недвижимости на морском побережье, чтобы вложить свои накопления. Риелторы и застройщики отмечали рост спроса до 20%. В Крыму интересовались жильем в Ялте, на ЮБК и в Севастополе. В Краснодарском крае - в Сочи и Геленджике. Тенденцию изменил коронавирус. Сейчас, когда ограничения в регионах снимают, спрос и продажи оживают, но пока медленно.