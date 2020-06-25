Смоленскую школьницу избили из ревности

Смоленские следователи начали проверку по факту избиения 15-летней девочки в райцентре Гагарин, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел 21 июня и стал достоянием общественности благодаря появившемуся в соцсетях видео экзекуции. В снятом на телефон ролике видно, как сверстницы избивают девочку ногами, удерживая ее за волосы.

Из комментариев к видео следует, что конфликт произошел из-за молодого человека, который нравился одновременно двум школьницам. Примечательно, что в полицию обратилась не семья пострадавшей, а неравнодушная соседка.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель управления СКР Наталья Зуева.