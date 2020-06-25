Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов

Москва пока не готова к полноценному открытию туризма, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава города напомнил, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. "В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим", - отметил он.

По его словам, в городе уже открыты привлекательные для туристов рестораны и магазины, но по-прежнему ограничивается набор организованных групп туристов.

"Для туристов очень привлекательно проведение крупных красивых красочных мероприятий. Пока они не заработают. И, естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет", - рассказал Сергей Собянин.

Он также добавил, что вопрос о возобновлении массовых мероприятий будет рассмотрен в июле.