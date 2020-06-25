Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал родителей по возможности воздержаться от того, чтобы водить детей в детские сады в ближайшее время. Об этом глава города сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, на сегодняшний день около 50 тысяч малышей уже посещают детские сады. "Мы видим запрос до 80 тысяч детей. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем прошлым летом, - рассказал Сергей Собянин. - Тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если не горит совсем, воздержаться водить ребенка в детский сад. Еще какой-то адаптационный период должен пройти".

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае необходимости детский сад все равно примет ребенка.

Напомним, во время пандемии садики в городе продолжали работать в ограниченном режиме. Родители, которым нужно было ходить на работу, могли оставлять малышей в дежурных группах - в них набирали до 12 человек. В конце мая в садах насчитывалось всего порядка 4,5 тысяч детишек из 450 тысяч, которые ходят в сады обычно.