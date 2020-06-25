Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примет участие в голосовании по поправкам к Конституции в режиме онлайн. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде", - сказал глава города.

Он отметил, что хочет лично протестировать и попробовать систему электронного голосования. "С учетом того, что огромное количество москвичей выбрали электронную систему голосования, это более миллиона человек, надеюсь, что все пройдет нормально", - пояснил мэр.

В четверг, 25 июня, в 8.00 в Москве открылись участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня - с 8.00 до 16.00. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.