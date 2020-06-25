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25.06.2020 18:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам

Текст: Ирина Огилько

Из-за систематических неплатежей по счетам за горячую воду и отопление, ограничена поставка ресурсов 70 столичным компаниям-должникам. Об этом сообщает пресс-служба "Моэк".

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По данным пресс-службы, суммарная задолженность данных компаний-неплательщиков за поставленную тепловую энергию и горячую воду составляет 78,4 млн рублей. Эти суммы задолженности сформировались до введения ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, поэтому компания может применить к ним санкции.

- Ограничение подачи ресурса является самой строгой мерой воздействия на должника и применяется, когда иные меры исчерпаны, - поясняет директор филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Александр Запруднов. - Сначала неплательщик получает предупреждение о возможном введении ограничения. Если по истечении периода, указанного в предупреждении, должник не погашает задолженность, вводится частичное ограничение подачи ресурса. Если и здесь - тишина, компания полностью перекрывает ресурс.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как отметил Запруднов, для потребителя на любом этапе возможно заключение соглашения о реструктуризации задолженности. "Своевременная оплата со стороны потребителей особенно важна в период подготовки к осенне-зимнему периоду, которая в основном проходит в летний период", - добавил он.

Наибольшее количество ограничений приходится на Центральный округ - 21 объект. В Северо-Восточном округе отключено 9 объектов, в ТиНАО - 8, по 7 объектов в Северном и Восточном округах, 6 - в Северо-Западном, 5 - в Юго-Западном, 4 - в Южном, 2 - Юго-Восточном и 1 - в Западном округах столицы.

Напомним, что, в соответствии с законодательством, ограничение подачи ресурсов применяется к неплательщику, если задолженность превышает 2 месяца в случае неоплаты тепловой энергии и 3 месяца при неоплате потребленной горячей воды. И потребитель не предпринимает мер по погашению задолженности.

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