Тульский полицейский сломал ребро задержанному

В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного. СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 21 апреля в отделение полиции "Куркинское" был доставлен 32-летний мужчина якобы свершивший кражу. Добиваясь от него признательных показаний, начальник отделения жестоко избил его руками и ногами. В итоге у задержанного оказалось сломано ребро.

Как сообщили в УМВД по региону, факт превышения должностных полномочий выявлен подразделением собственной безопасности. Была проведена служебная проверка, по результатом которой полицейский был уволен из органов по отрицательным обстоятельствам, также наказание понесут его непосредственные начальники и сотрудники, отвечающие за профилактику противоправных действий полицейских.

Уголовное дело расследуется отделом по расследованию особо важных дел СУ СК.