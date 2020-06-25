Новости

Стало известно, каким будет новый Kia Sorento для России 17:10
Во французской Wikipedia появилась юмористическая статья о женщине 17:05
Тульский полицейский сломал ребро задержанному 17:05
Более половины льготных ипотечных кредитов выдадут три банка 17:02
Александр Роднянский делает новый проект с продюсером "Джокера" 17:02
В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет 16:47
На Украине предложили стерилизовать безработных 16:44
Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ 16:42
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства 16:39
Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве 16:38
В Ленобласти младенец утонул в кастрюле 16:35
На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе 16:35
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач 16:30
Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов 16:26
Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70 16:23
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте" 16:17
Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды 16:03
Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона 16:00
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне 15:56
Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром 15:50
Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров 15:49
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 15:44
Эйфелева башня вышла из карантина 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тульский полицейский сломал ребро задержанному

Текст: Елена Шулепова

В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного. СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Смоленскую школьницу избили из ревности

По версии следствия, 21 апреля в отделение полиции "Куркинское" был доставлен 32-летний мужчина якобы свершивший кражу. Добиваясь от него признательных показаний, начальник отделения жестоко избил его руками и ногами. В итоге у задержанного оказалось сломано ребро.

Как сообщили в УМВД по региону, факт превышения должностных полномочий выявлен подразделением собственной безопасности. Была проведена служебная проверка, по результатом которой полицейский был уволен из органов по отрицательным обстоятельствам, также наказание понесут его непосредственные начальники и сотрудники, отвечающие за профилактику противоправных действий полицейских.

Уголовное дело расследуется отделом по расследованию особо важных дел СУ СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством