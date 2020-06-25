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25.06.2020 13:52
Проект: В регионах

В Калуге началось голосование по поправкам в конституцию

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции РФ, которое завершится 1 июля. глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проголосовал на избирательном участке № 901, к которому прикреплено 2265 человек.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"Символично, что первый день голосования проходит после дня парада Победы, который оставил неизгладимое впечатление у всех нас и вызвал чувство гордости за Родину. Данные поправки в Конституцию дают надежные гарантии жителям нашей страны, особенно в плане социальной поддержки семей, детей, пенсионеров, - отметил Глава города. - Калужане сегодня в приподнятом настроении и на избирательном участке, несмотря на утро, наблюдается оживление".

Фото: Калужская городская дума
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Любой проголосовавший калужанин может принять участие в розыгрыше ценных призов, организатором которого выступила Ассоциация ТОС города.

Процедура голосования организована с учетом всех санитарных требований, вход и выход с участка разделены. Каждому посетителю бесконтактным способом измеряют температуру, обрабатывают руки санитайзером и выдают персональный набор с маской, перчатками и ручкой. Члены избирательной комиссии одеты в защитные костюмы, перчатки и маски. Кроме того, организовано голосование на дому и во дворах города

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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