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25.06.2020 13:52
Проект: В регионах

В Калуге обсудили изменения в устав города

25 июня под председательством заместителя председателя городской думы Сергея Павлова прошли публичные слушания по проекту решения городской думы города Калуги "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Калуга". В слушаниях приняли участие специалисты городской управы и жители города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

9 декабря 2019 были внесены изменения в Закон Калужской области "О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области", предусматривающие наличие в местных администрациях таких должностей как первый заместитель городского головы, заместитель городского головы - главный архитектор.

Представленный проект решения городской думы города Калуги в соответствии с законом Калужской области предусматривает наличие в городской управе города Калуги данных должностей.

Фото: Калужская городская дума
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Введение должности заместителя городского головы - главного архитектора позволит установить дополнительные квалификационные требования для лиц, претендующих на замещение должности главного архитектора, что обеспечит наиболее компетентный и высокопрофессиональный подход к реализации архитектурной деятельности, разработке новых концепций развития Калуги, восстановлению памятников архитектуры, а также сохранению культурного и исторического облика города.

Введение должности первого заместителя городского головы обусловлено необходимостью совершенствования процессов координации всех органов городской управы города Калуги, в том числе в период временного отсутствия городского головы.

В настоящее время распределение должностных обязанностей между заместителями городского головы строится по принципу разделения ответственности по направлениям деятельности возглавляемых и курируемых структурных подразделений городской управы города Калуги.

Фото: Калужская городская дума
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Предлагаемые изменения позволят объединить наиболее ключевые вопросы в сферу координации одного должностного лица, что повысит эффективность не только решения вопросов на муниципальном уровне, но также и взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Поправки были поддержаны участниками публичных слушаний и рекомендованы к утверждению городской думой Калуги.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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