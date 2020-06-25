В Костроме открылась круизная навигация

В Костроме 25 июня открылась круизная навигация. Пассажиров первого в этом году теплохода на волжском причале костромичи встретили праздничным шоу и охапками роз.

Круизная навигация на Волге из-за эпидемии коронавируса началась почти на два месяца позже обычного. Лишь в конце июня Роспотребнадзор дал разрешение круизным лайнерам начать туристические рейсы по Волге. В четверг, 25 июня, первый теплоход "Федор Панферов" причалил в Костроме. Представители туристических компаний подготовили для первых путешественников торжественную встречу.

На волжском причале напротив беседки Островского лайнер встречали руководители костромских музеев, туроператоры и актеры, облаченные в костюмы сверкающих ростовых кукол.

- Дорогие гости! Добро пожаловать в Кострому! Мы так ждали этой встречи! На причале вас встречает Костромская Снегурочка, сырная корова Маруся и первый экскурсовод земли русской - народный герой Иван Сусанин, - приветствовал гостей руководитель "Терема Снегурочки" Сергей Ступаков.

Как рассказал "РГ" директор круиза Аллен Гаврилов, первый теплоход в этом году отправился в пятидневный тур по маршруту "Казань-Ярославль-Казань" с заходом в Кострому.

- Впечатления от встречи в Костроме просто шикарные! Такого позитивного народа, такой позитивной публики мы давно не видели! Путешествие переносилось четыре раза. Бронирование началось за год. Купив путевку еще в июне прошлого года, люди терпеливо ждали. Вместимость теплохода - 150 человек. У нас на борту - 140. Роспотребнадзор дал нам подробные указания, что можно, что нельзя, и мы строго их выполняем. Ресторан у нас вмещает всех пассажиров, но для соблюдения социальной дистанции нам пришлось разделить питание на две смены, - сообщил Аллен Гаврилов.

Он добавил, что для захода круизных лайнеров пока открыты не все волжские города. Запрещены стоянки на территории Нижнего Новгорода, Кинешмы и Плеса. Но Казань, Кострома и Ярославль уже открыты для заходов.

Пассажиров теплохода костромичи встречали охапками роз. Гости с удовольствием фотографировались на фоне и сказочных и исторических персонажей, а затем сели в автобусы и направились на экскурсии.

- У нас пока действуют достаточно строгие ограничения: в музейные залы туристов допускают группами не более десяти человек. Только на то, чтобы все согласовать и выстроить всю необходимую логистику, у нас ушло целых три дня. Но мы необыкновенно рады, что навигация, наконец, открылась! Туристов мы встречаем, как самых дорогих гостей, - рассказала "РГ" руководитель туркомпании "Водолей" Лариса Пухачева.