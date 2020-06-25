В Московском зоопарке сообщили о рождении детеныша капуцина плаксы

Детеныш капуцина плаксы родился в Московском зоопарке. Приматов так называют из-за их специфического крика, похожего на плач младенца, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

"Пока еще не ясен пол малыша, так как мама его редко опускает от себя. Вскоре он подрастет, станет более самостоятельным, вот тогда и пол детеныша капуцина определим и имя ему дадим", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В Московском зоопарке сейчас девять капуцинов: самец и две самки, остальные - их детеныши. Среди любимых лакомств этих приматов - орехи, перепелиные яйца и саранча. Они также едят фрукты, овощи и очень любят курицу. Любопытно, что отец детеныша - самец по кличке Матрос - тоже родился именно в столичном зоопарке.

Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы достать еду.