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25.06.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве изъяли 3,6 килограмма наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил об изъятии крупной партии наркотиков.

По словам Владимира Васенина, в полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов на Большой Тульской улице гражданин хранит запрещенные вещества. В результате сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Центральному административному округу задержали подозреваемого - 21-летнего жителя столицы.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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В его квартире оперативники обнаружили сверток из полимерного материала с неизвестным веществом. Исследование показало, что изъятый материал, общей массой около 2800 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство - метамфетамин. Задержанный уже сам показал и другие закладки. Там полицейские нашли еще 810 граммов такой же "дури". Общая масса изъятого составила около 3600 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", и 228.1 УК РФ - "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Подозреваемый заключен под стражу.

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