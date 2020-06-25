В Москве стартовала программа "Миллион призов", первый розыгрыш сертификатов состоится сегодня в 22:00. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Напомним, в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию - с 25 июня по 1 июля москвичи смогут получить сертификаты, бонусы и скидки на покупки в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе. Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю.

Владимир Платонов отметил, что программа стимулирования потребительского спроса "Миллион призов" - инициатива предпринимателей. На сегодняшний день более 80 компаний присоединились к программе "Миллион призов". "Первый розыгрыш призов состоится 25 июня в 22:00, - рассказал он. - Для того, чтобы максимальное количество горожан смогли стать участниками этой программы, мы решили, что распространение сертификатов пройдет в дни голосования. Участвовать в программе может каждый гражданин Москвы, который проголосовал в любой форме: очно или дистанционно".

Итоги акции будут подводиться ежедневно в 8:30 на сайте программы ag-vmeste.ru. Также победители получат SMS с информацией о результатах розыгрыша.

Сегодня, 25 июня, в 8:00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.