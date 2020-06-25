В Новой Москве построят 25 станций метро

К 2035 году в Новой Москве появятся 25 станций метро. Об этом журналистам сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он напомнил, что в Новой Москве уже открыто восемь станций метро. В строительство подземки на присоединенных территориях, отметил Жидкин, уже вложено более 100 миллиардов рублей.

- Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий, - сказал он. - А еще положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов.