В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля

Ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут действовать в регионе еще три недели. Режим повышенной готовности продлен до 16 июля включительно.

Некоторые запреты на Орловщине планируют поэтапно снять. Однако, как сообщили в правительстве области, обязательный масочный режим будет актуален до 31 июля. Лицевая повязка необходима в общественном транспорте, медицинских организациях, на объектах розничной торговли и сферы услуг.

О старте летней оздоровительной кампании объявят позже с учетом уровня заболеваемости и количества свободных коек.

- Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, принято решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Весь персонал пройдет тестирование на наличие антител к COVID-19. В каждом оздоровительном учреждении для детей будет безвыездно находиться медсестра (фельдшер) и врач. Лагеря обеспечат бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, дозаторами для антисептиков и средствами индивидуальной защиты в количестве, предусмотренном методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

С 1 июля откроются лагеря с дневным пребыванием на Некрасовской, Нарышкинской и Тельченской школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В то же время в Мценском детском доме для дошкольников будет действовать карантин.

Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, а также стационарные отделения центров социального обслуживания населения в Орловской области продолжат работу в режиме закрытых 14-дневных смен (с сохранением карантина и тестирования сотрудников перед началом смены) до 1 августа.