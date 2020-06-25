Новости

ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 21:20
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 21:11
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 20:59
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 20:33
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
NASA переименовало офис в честь афроамериканского инженера 18:57
Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле 18:48
Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте 18:44
Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов 18:43
Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 32 года за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 20:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля

Текст: Татьяна Ткачева (Орел)

Ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут действовать в регионе еще три недели. Режим повышенной готовности продлен до 16 июля включительно.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Лейла Намазова-Баранова: Альтернативы вакцинации нет

Некоторые запреты на Орловщине планируют поэтапно снять. Однако, как сообщили в правительстве области, обязательный масочный режим будет актуален до 31 июля. Лицевая повязка необходима в общественном транспорте, медицинских организациях, на объектах розничной торговли и сферы услуг.

О старте летней оздоровительной кампании объявят позже с учетом уровня заболеваемости и количества свободных коек.

- Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, принято решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Весь персонал пройдет тестирование на наличие антител к COVID-19. В каждом оздоровительном учреждении для детей будет безвыездно находиться медсестра (фельдшер) и врач. Лагеря обеспечат бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, дозаторами для антисептиков и средствами индивидуальной защиты в количестве, предусмотренном методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Самарские ученые улучшили препарат от осложнений при COVID-19

С 1 июля откроются лагеря с дневным пребыванием на Некрасовской, Нарышкинской и Тельченской школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В то же время в Мценском детском доме для дошкольников будет действовать карантин.

Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, а также стационарные отделения центров социального обслуживания населения в Орловской области продолжат работу в режиме закрытых 14-дневных смен (с сохранением карантина и тестирования сотрудников перед началом смены) до 1 августа.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России