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25.06.2020 08:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подольске местный житель украл шесть велосипедов

Текст: Михаил Фалалеев

Безнаказанный, на первый взгляд, криминальный промысел освоил местный житель Подольска. Он стал воровать велосипеды и продавать их по дешевке. Видимо, он почему-то считал, что похищенные велосипеды будут искать не так тщательно, как угнанные иномарки.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленник заходил в подъезды многоэтажных домов и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках. В случае если имущество граждан было оборудовано запирающим устройством, то мужчина использовал болторез. Похищенные велосипеды он продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

Татьяна Петрова сообщила, что подозреваемый в кражах был задержан сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Подольск во время совершения очередного преступления в одном из домов на улице Народная. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вычислили подозреваемого, изучив записи камер видеонаблюдения. Сыщики считают, что задержанный причастен еще к шести таким же эпизодам.

Возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 158 УК РФ - "Покушение на кражу". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

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