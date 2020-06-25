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25.06.2020 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы предоставят субсидии на развитие инновационных проектов

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве завершился прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. В случае одобрения заявки, каждый из предпринимателей сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год.

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Заявки на получение гранта принимал фонд "Московский инновационный кластер" (МИК), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. В числе претендентов - резиденты столичных технопарков и фонда "Сколково", Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и ряд технологичных компаний.

"Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы - от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около трех миллиардов рублей", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что с помощью выплаты участники Московского инновационного кластера могут компенсировать затраты на приобретение, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт недвижимости, где проходила реализация инновационного проекта. Кроме этого, грант позволит возместить расходы на покупку оборудования или прав на результаты интеллектуальной собственности, внедрение или сопровождение ПО. Уточняется, что выплата позволяет возместить затраты на инновационные проекты, находящиеся в процессе реализации или уже завершенные.

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По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, срок заявочной компании неоднократно увеличивался, чтобы все желающие успели подготовить документы и подать заявку. "Специалисты кластера помогали компаниям собирать документы и предварительно проверяли их в удаленном режиме", - добавил он.

Все 44 заявки ждет специальная экспертиза, в ходе которой будет оцениваться технологическая новизна и уникальность проектов с точки зрения практического применения и конкурентных преимуществ. Специалисты проанализируют социально-экономический эффект от внедрения проекта для Москвы. После этого заявки рассмотрят совет фонда "Московский инновационный кластер" и конкурсная комиссия. Список компаний-получателей грантов станет известен в августе 2020 года.

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