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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Телом чувствуешь броню!

Воронежский ветеран-танкист принял парад Победы
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 137(8191)
Воронежские военные пригласили на репетицию парада в честь 75-летия Победы участника самого первого парада, прошедшего 24 июня 1945 года на Красной площади, полковника танковых войск в отставке Николая Борисова. Он с удовольствием наблюдал за шествием механизированной колонны и даже сам прокатился на танке.
Для Николая Борисова этот парад стал 15-м. Фото: Пресс-служба ЗВО Для Николая Борисова этот парад стал 15-м. Фото: Пресс-служба ЗВО
Для Николая Борисова этот парад стал 15-м. Фото: Пресс-служба ЗВО

Николай Николаевич начал войну в 1943 году под Киевом, а закончил 11 мая 1945-го в Праге. Был дважды ранен, награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны первой и второй степени.

Фото: Константин Завражин/РГ
Парад Победы на Красной площади прошел в день легендарного парада 1945 года

- Я везунчик: пять танков подо мной немцы подбили, но в башню, где я сидел, ни разу не попали, - смеется полковник.

После Победы Кантемировский корпус, в котором он командовал ротой, вывели на Украину, причем Борисову досталось особое задание: доставить в Советский Союз 85 корпусных лошадей. Табун он пригнал, а потом пересел из танка в бронетранспортер, усадил туда же лучших бойцов и два месяца помогал милиции ловить бандеровцев. Осенью Кантемировский корпус перевели в Подмосковье, а седьмого ноября Борисов на своем Т-34 впервые проехал по Красной площади.

Всего парадов в его жизни было 14, нынешний - 15-й. 12 раз он прошел по центру Москвы на танке, один раз пешком - в 2000-м. В 2015 году уже сидел - на трибуне для почетных гостей. На последовавшем затем приеме сумел подойти к президенту. Смеется: "Правую руку с тех пор не мою, протираю только".

На Балтиморе Борисов парад принимал: в мундире и фуражке, со всеми наградами. После прохождения механизированной колонны старому танкисту предложили прокатиться на Т-72. Полковник с удовольствием надел черный шлемофон, взобрался на танк и опустился в люк.

- Волнения никакого. Все ж кругом родное, тело чувствует броню! - прокричал он, перекрывая рев тысячесильного двигателя. Напоследок ветеран рассказал современным танкистам о главной радости на фронте: "В морозную ночь лежать на горячей трансмиссии под брезентом. Это слаще, чем дома на печке".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Парад на Красной площади сфотографировали из космоса

Нынешний парад в Воронеже получился необычным. Открыл его расчет бригады связи в форме, с оружием и штандартами Великой Отечественной войны. Впервые в церемонии приняла участие сводная женская рота из военнослужащих 20-й общевойсковой армии. Мотострелки Ельнинской и Висленской дивизий вышли на парад в боевой экипировке "Ратник". Всего в параде приняли участие более 2300 военных.

В механизированную колонну вошли 109 боевых машин, многие из которых воронежцы также увидели впервые. Четырехосные артиллерийские тягачи "Медведь" легко катили по асфальту семитонные гаубицы "Мста-Б" - они способны отправить снаряд весом в полцентнера на 28 километров. На гусеницы танков и самоходок надели резиновые накладки - чтобы не раздавить асфальт на улицах города. Воронежцам посчастливилось увидеть первый в армии России комплекс радиоэлектронного подавления "Палантин" - его набитые электроникой КамАЗы способны спрятать от противника целую армию. Впервые в городе показали самое грозное оружие Сухопутных войск - ракетные комплексы "Искандер". Всю технику перед парадом продезинфицировали специальными машинами химзащиты - отработав, они тоже встали в строй.

Между тем

В Орловской области волонтеры поискового объединения "Костер" нашли останки 115 красноармейцев и фрагменты штурмовика Ил-2. "Мы вскрыли траншеи первой линии обороны, десятки одиночных позиций, воронок и блиндажей. Было перемещено 350 кубометров грунта. Найдены и отправлены на экспертизу медальоны бойцов, устанавливается номер самолета. По нему удастся выяснить судьбу экипажа", - рассказал командир "Костра" Николай Красиков.

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