Воздух в Москве прогреется до рекорда

В столице в выходные может быть установлен температурный рекорд. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в субботу воздух прогреется до +32 градусов. Если это произойдет, будет повторен рекорд 2013 года, когда столичный воздух прогрелся до этой отметки.

В ночные часы температура не ниже +15.

- Среднесуточная температура воздуха станет выше нормы на 4-5 градусов, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

В воскресенье жара спадет, воздух остынет до +26..+28. При дожде с грозами возможно усиление ветра до 17 м/с.