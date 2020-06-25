Жители города Амурска в Хабаровском крае обратились в СМИ с тревожным рассказом об опасности, которую представляет собой пятиэтажное здание по Комсомольскому проспекту. Брошенное сооружение может рухнуть в любой момент. Подобных опустевших многоэтажек с бойницами окон в дальневосточных населенных пунктах немало, и они давно никого не удивляют. Как пытаются решить проблему власти, выясняли корреспонденты "РГ".

В этих домах Амурска функционируют только первые этажи - пустующий верх надежно скрыт за виниловыми баннерами. Фото: "Алло, район!"

Фальшивые фасады

То, что дом в Амурске брошен давно, видно невооруженным глазом. На крыше здесь растут деревья, угловые плиты держатся на честном слове. Сносить его не сносят, после очередных жалобных и возмущенных писем в адрес властей здание "укрепляют" кирпичами для противовеса. В городе 14 таких многоэтажек - красуются в самом центре. Четверть века назад в этом промышленном спутнике Комсомольска-на-Амуре было около 60 тысяч жителей, сейчас их число не дотягивает до 40 тысяч. Прекратили работу несколько крупных предприятий - и народ стал покидать Амурск. Некоторые опустевшие дома удалось заселить, вернуть к жизни остальные не получается из-за прописанных, но "сбежавших" владельцев квартир.

Два года назад городские власти все-таки придумали, что делать с "брошенками". Их фасады начали декорировать яркими баннерами. На пятиэтажку уходит две тысячи квадратных метров виниловой сетки и до двух месяцев труда десяти человек.

- Рисунок, который изображен на фальшфасадах в Амурске, называется полигональ. Объемность достигается с помощью контрастной техники, уровневой структуризации и имеет такие преимущества, как цветовая наполненность, лаконичность, универсальность, оригинальность, - рассказала директор компании-подрядчика Диана Кирьянова.

Оконные проемы и вход в подъезды изолируют, чтобы у посторонних не было возможности проникнуть в пустующие многоэтажки. Как заверяют в городской администрации, декорации прослужат несколько лет. Оплачивает все это по соглашению с муниципалитетом горнорудная компания. Работы уже провели в пяти домах, в дальнейшем планируют законсервировать и остальные здания.

Потерянное. Насовсем?

Самый известный во Владивостоке заброшенный дом - Приморская краевая библиотека имени Горького. Те горожане, кому уже стукнуло тридцать лет, даже не помнят его функционирующим. Здание, построенное в 1902 году купцом Василием Жариковым, сдавалось разным организациям, как сказали бы сейчас, было офисным центром. А в 1912-м Жариков подарил его городу специально под библиотеку.

В конце прошлого века отсутствие ремонта в здании объяснялось тем, что оно находится в федеральной собственности и тратить деньги краевого бюджета нельзя. Но что-то произошло со статусом собственности позже, и исторический особняк продали неустановленному лицу с помощью фиктивного аукциона в 2007 году. Это совсем недавно, в феврале 2020-го установил арбитражный суд, велев отдать здание Приморскому краю. Сейчас особняк разрушен полностью, остался остов, некоторые специалисты не уверены, что дом подлежит ремонту.

Еще одно заброшенное здание находится в 300 метрах от бывшей библиотеки. Это родильный дом № 1, построенный в 1920-х. Сейчас в этой собственности Владивостока можно снимать фильм ужасов. Намерения отреставрировать сооружение были, но ничем не закончились.

Разрушается принадлежащее МВД здание клуба имени Дзержинского в центре Владивостока. Региональные полицейские обращали внимание "федералов" на необходимость реконструкции дома. В последний раз деньги обещали выделить в 2020 году. А пока краевая инспекция по охране памятников культурного наследия выписывает руководству местного УМВД и теруправлению Федерального агентства по управлению госимуществом (ему принадлежит участок земли) штрафы по 50-100 тысяч рублей за разрушение исторического здания.

Превратилось в руины и здание фабрики по обогащению оловянной руды в поселке Фабричный, и гидроаэродром "Суходол", и аэродром "Золотая долина", и военный дельфинарий в поселке Витязь, где, говорят, белух учили прикреплять мины к кораблям. Эти объекты находятся в собственности разных федеральных ведомств.

Подсчитать все заброшенное имущество, относящееся к собственности субъекта, администрация Приморья собралась в самом конце 2019 года.

Помещения бывшей швейной фабрики в Биробиджане находятся в аварийном состоянии. При этом доступ к ним открыт - ничто не мешает детям вести опасные игры на руинах

- Мы проводим тотальную инвентаризацию. Уже выявили много различных объектов. Они числятся на балансе, но непонятно, как и кем используются, - объясняла первый вице-губернатор края Вера Щербина.

Однако более никакой информации об инвентаризации неиспользуемых зданий найти не удалось. По данным на начало 2020-го, в собственности региона находится 11612 объектов недвижимости и 3003 земельных участка.

Руины былого

В Еврейской автономной области много брошенных зданий, где некогда кипела жизнь. В основном в них располагались промышленные предприятия. В областном центре, например, пустуют помещения бывшей Биробиджанской швейной фабрики. Они долгое время не эксплуатируются и находятся в аварийном состоянии, но при этом доступ к ним открыт.

Ограждения, установленные с десяток лет назад, полуразрушены, поэтому ничто не мешает детям и подросткам проникать в цеха и вести опасные игры на руинах. Между тем у этих помещений есть владелец, найденный благодаря вмешательству правоохранителей.

- Прокуратура города Биробиджана внесла в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений федерального законодательства и потребовала обеспечить безопасность людей, ограничить доступ посторонних к заброшенным зданиям и сооружениям, - пояснила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Другой объект - бывший Дом офицеров в том же Биробиджане. Построенный в 1973 году, он до 2012-го являлся собственностью минобороны РФ. Затем здание площадью в три тысячи "квадратов" передали муниципалитету. Те сдали было его в аренду предпринимателям, но что-то не заладилось. Люди ушли, здание стало приходить в упадок. Конструкции сгнили и начали обрушаться, а само помещение, судя по следам пожарищ на стенах, облюбовали бездомные. Бывший Дом офицеров неоднократно выставляли на торги, но желающих приобрести его не было. В январе стало известно, что здание пойдет под снос: проще сломать, чем содержать и восстанавливать.

У еще одной известной "брошенки" региона - части здания областной филармонии - более счастливая судьба. В начале 2000-х свыше 1,5 тысячи квадратных метров выкупил предприниматель, открыв здесь ресторан "Театральный". Однако дело не пошло, помещение на протяжении многих лет пустовало и медленно разрушалось. У руководства филармонии не было возможности навести там порядок именно потому, что здание принадлежало частному лицу. По этой же причине нельзя было отремонтировать все здание целиком в рамках нацпроекта.

Однако недавно помещение выкупили на внебюджетные средства. Теперешние владельцы вскоре бесплатно передадут здание в собственность региона. В течение месяца его законсервируют, устранят протечки в крыше, затем начнут наводить порядок.

- Мы вдохнем в него новую жизнь. Я думаю, что сделаем Центр современного искусства. На ум приходят иммерсивный театр, студия танца. Дадим возможность творческим людям прийти сюда и реализовать свой потенциал, - рассказал о планах врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.