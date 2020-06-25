О том, что Сахалин может стать курортом мирового уровня, сегодня говорят много и часто. Для этого есть все, в том числе спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Его объекты, включая строящиеся, - главная "фишка" одноименной ТОР.

К сожалению, все идет не так гладко, как хотелось бы. Экологи, например, обоснованно тревожатся о судьбе эндемиков, уничтожаемых при прокладке трасс. По словам вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, вышло из-под контроля региональных властей сооружение подвесной канатной дороги на гору Красная (Ростехнадзор зафиксировал ряд нарушений, которые не позволяют ввести объект в эксплуатацию). Хочу обратить внимание на еще одну серьезную проблему.

Руководство "Горного воздуха" и региональное минспорта заявляют, что на новых горнолыжных трассах Сусунайского хребта предусмотрена система инженерной защиты от экзогенных геодинамических процессов - эрозии, оползней, селей. Такая защита действительно выполнена кое-где на северном склоне горы Красная и в этом году запланирована на некоторых трассах горы Большевик, проекты которых были разработаны еще в 2018 году.

Но проект проектом, а в реальной жизни сахалинская природа может сильно видоизменить защитные сооружения, причем в худшую сторону. Я решил посмотреть, что же в реальности представляет собой эта инженерная защита на северном склоне Красной.

Вопросы начали появляться уже на подходе к трассам. Склон, на котором они нарезаны, сильно обводнен, по каждому небольшому врезу течет ручей. Это говорит об избыточном увлажнении, а значит, насыпные грунты здесь необходимо задействовать минимально, чтобы уменьшить вероятность формирования оползней. Однако на отдельных участках трасс насыпи достаточно много.

Судя по уложенной сетке и водоотводящим канавам, инженерная защита на склоне проведена. Но кое-где уже есть просадки грунта, а по краю трассы формируется обводненный неустойчивый участок. Амплитуда просадок и подвижек местами превышает один метр. Формирование оползня с глубиной захвата более двух метров на этом участке - лишь вопрос времени. И проблема не только в насыпях. При таком интенсивном обводнении склона сложно сказать, как поведут себя и его естественные участки в случае формирования оползня из насыпных грунтов.

Далее, поднимаясь по склону, я вышел к опоре №15 канатно-кресельной дороги горы Красная. Склон здесь также обводнен, идет его эрозия, причем очень активная: весной была повреждена каменная наброска, и земля уже оползает. В районе опоры действуют два водотока, попытки строителей отвести их в сторону ни к чему не привели.

Склон между 15-й и 14-й опорами обводненный, в неустойчивом состоянии. На данном участке в створе канатно-кресельной дороги идут активные эрозионно-оползневые процессы, снижающие устойчивость ее опор. Из-за действующих водотоков в непосредственной близости от 15-й опоры необходимо отводить воду и строить серьезные инженерные сооружения. Те, что существуют сейчас, защиту склона не обеспечивают, в дальнейшем это может привести к деформации грунтов основания опоры.

Срочно требуется оценка состояния всех горнолыжных склонов. Без этого выделение средств на очередную инженерную защиту будет очередным же закапыванием народных денег

Поднявшись на вершину Красной, я начал спуск по северо-восточному серпантину. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на отдельных участках тоже идет оползание грунта. Да, сетка эти поверхностные оползни удержала, но кое-где повреждена и нуждается в замене. Уже сейчас понятно, что эти склоны со столь высокой степенью обводнения такой сетью не удержать, необходима ее полная замена на что-то более серьезное.

Но самая печальная картина открылась на откосе серпантина, выходящем на запад. Здесь на большей части склона строители фактически искусственно создали целый селевой и оползневой массив. Причем он уже действует и "поставляет" грунт в верховья притоков реки Еланька. На этом участке протяженностью более 400 метров формируются склоновые сели.

Объем вовлеченных в оползневые и селевые процессы насыпных грунтов ориентировочно составляет десять тысяч кубометров. Но это только насыпные грунты откоса, при движении которых к процессу присоединятся уже и грунты естественного залегания. И это все происходит в верховьях селеносной реки, каковой является Еланька! На наших глазах становятся реальными очень серьезные угрозы, о которых сразу предупреждали специалисты.

Резюмируя, могу утверждать, что принятые меры не обеспечат инженерную защиту горнолыжных трасс на северных склонах гор Красная и Большевик от экзогенных геодинамических процессов. Уже сейчас требуются дорогостоящие восстановительные мероприятия, а в отдельных случаях, видимо, и перепроектирование сооружений, что еще больше увеличит затраты.

И полбеды, если бы все эти проблемы касались только СТК "Горный воздух". Но они и всему Южно-Сахалинску представляют прямую угрозу, которая связана с водой, поступающей в город с "оголенных" горных склонов при снеготаянии и дождях. Да, на горнолыжных склонах во многих местах сегодня организован отвод ливневых стоков. Однако сведение растительности, увеличение крутизны склонов, формирование концентрированных точек сброса воды резко увеличивают ее объемы, единовременно поступающие в ручьи Больничный и Пригородный, реку Еланька. При этом состояние их русел таково, что резко возросшее количество воды они просто не смогут вместить, поскольку во многих местах заужены, захламлены, перегорожены линиями коммуникаций. Повышается риск наводнений и подтоплений городской застройки (последнее уже регулярно происходит в верхней части города). А что будет при экстремальном уровне осадков?

Поэтому, на мой взгляд, срочно требуется полномасштабная профессиональная оценка текущего состояния всех горнолыжных склонов гор Большевик и Красная с подготовкой соответствующих рекомендаций по защите территории Южно-Сахалинска. Без их учета выделение бюджетных средств на очередную инженерную защиту будет просто будет очередным же закапыванием народных денег.