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25.06.2020 03:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром на вулкане Эбеко (остров Парамушир) произошел пепловый выброс. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: iStock
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"Высота пеплового выброса составила до трех километров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шлейф от выброса растянулся к западу от вулкана. Ему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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