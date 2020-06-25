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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Раз хвост, два хвост

Магаданские рыбаки просят уравнять их в правах с КМНС
Текст: Наталья Мифтахутдинова (Магаданская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 136(8190)
Завтра на Колыме стартует самая долгожданная путина года - лососевая. Продлится она до 20 сентября.

Рыбакам-любителям особых сюрпризов ожидать не нужно. Почти все нормы остались на уровне прошлого года. Например, одна из компаний, получивших лицензионный участок, предлагает путевку за 1,5 тысячи рублей. С ней можно поймать десять хвостов горбуши, пять - кеты или кижуча, три - нерки и десять килограммов гольца. Каждый лосось вытягивает больше (а иногда и значительно) двух килограммов. Для некоторых представителей КМНС, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, промысел рыбы - чуть ли не единственный способ прокормить семью. Они наделены льготами и определенными привилегиями, и квоты им обходятся бесплатно.

Фото: Анна Бондаренко
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Именно эти преференции, которых лишены обычные рыбаки, вызывают у последних неоднозначные чувства.

- Но большинство магаданцев в какой-то степени тоже являются аборигенами, и поэтому они убеждены, что должны обладать теми же правами, что и представители КМНС, - говорит потомственный магаданец, заядлый рыбак Алексей Барадин. - К примеру, мой отец родился на Колыме, я родился на Колыме, у меня сын родился на Колыме… При этом для нас выделены отдаленные рыболовные участки, и лицензии мы покупаем по тысяче рублей.

На одну путевку за 1,5 тысячи рублей в Магаданской области можно поймать десять хвостов горбуши, пять - кеты или кижуча, три - нерки и десять килограммов гольца

Заняться решением проблемы попытались было летом 2019-го. Тогда на Колыме всерьез рассматривали возможность приравнять к представителям КМНС старожилов области в той части, которая касается наделения их правом льготного природопользования и возможности вылова водных биоресурсов. Речь шла о жителях в возрасте 60 лет и старше, имеющих стаж работы в регионе не менее 15 календарных лет. Попадали в эту категорию и 65-летние граждане, получившие инвалидность в период работы здесь, и ветераны Великой Отечественной войны. А вот большая часть рыбаков оказывалась за бортом. Впрочем, никакого официального "выхлопа" многочисленные обсуждения и споры не имели. Сегодня, спустя год, перед началом новой путины дискуссия в обществе разгорелась с новой силой.

Чтобы поставить точки над i, "РГ" спросила у губернатора области Сергея Носова: "Планирует ли региональное правительство уравнять всех, родившихся на Колыме, в "рыбопромысловых" правах с КМНС?".

- Коренные малочисленные народы Севера проживают не только на территории Магаданской области… Все, что касается КМНС, их льгот и прав, решает федеральный закон. Региональным изменить формулировки федерального мы не можем, - ответил глава региона.

Власть Работа власти Регионы Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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