На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "удар" с воздуха

На Камчатке прошло тактическое учение расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Личный состав подготовил перебазировался на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

Прибыв на позиции, расчеты замаскировали технику и заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

- После выполнения задач по отражению удара условного воздушного противника, зенитчики, не прекращая наблюдения за воздушным пространством в зоне ответственности, на месте поочередно произвели пополнение боеприпасов, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и восемь единиц специальной техники.