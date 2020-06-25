Кордон заповедника "Командорский" на берегу бухты Буян (остров Беринга в Камчатском крае) полностью перешел на автономное электроснабжение.

- Система общей мощностью 1200 Вт состоит из четырех солнечных панелей, ветрогенератора, аккумуляторов и инвертора, - рассказывает и.о. директора "Командорского" Евгений Мамаев. - Оборудование для "зеленой" энергетики нам поставили в конце прошлого года. Солнечные панели мы установили и подключили еще зимой, а для монтажа ветрогенератора ждали подходящей погоды. На днях завершили его подключение к общей схеме электроснабжения кордона.

На территории кордона - своеобразных ворот в буферную зону заповедника - несут вахту государственные инспекторы, базируются научные сотрудники во время полевых работ. А еще здесь останавливаются туристы на пути следования в бухту Командор или по "Тропе первопроходцев". Кстати, гостей не так уж мало - каждый год "Командорский" посещают до трех тысяч путешественников.

Покупка полного комплекта оборудования (солнечные панели, ветрогенератор, аккумуляторы, контроллеры и многое другое) обошлась заповеднику в 400 тысяч рублей. Правда, удалось сэкономить на монтаже - его проводили своими силами.

Выгода от перехода на "зеленую" энергетику несомненна: максимальная мощность системы автономного электроснабжения почти в два раза превышает показатель используемого ранее бензогенератора. При этом два источника альтернативной электроэнергии работают автоматически и независимо друг от друга. В случае, если один выйдет из строя, второй его заменит. Таким образом, работники и гости кордона стабильно и круглосуточно обеспечены электричеством только за счет возобновляемых источников энергии - солнца и ветра.

- Этого хватает для обеспечения интернет-связи, бесперебойной работы энергосберегающих ламп, метеостанции, зарядки аккумуляторов и бытовых приборов. Бензогенератор планируем запускать только для использования электроинструментов во время ремонтных работ, - объясняет Евгений Мамаев. - Снижение расхода потребляемого бензина позволит свести к минимуму количество вредных выбросов в атмосферу. Мы, кстати, отметили еще одно преимущество "зеленых" технологий - тишину.