Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса

Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.

Среди работников рудника выявлены несколько заболевших коронавирусной инфекцией.

"Все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное. Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

В компании отметили, что работы приостановлены на срок от семи до 14 дней. У работников "Интернационального" взято несколько сотен анализов на COVID-19.

В АЛРОСА подчеркнули, что компания заблаговременно разработала несколько сценариев оперативного реагирования на случай возможного распространения вируса на своих промышленных площадках.