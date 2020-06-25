Спасший в Хабаровске ребенка полицейский представлен к награде

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Хабаровску майора полиции Александра Богатырева ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".

Полицейский спас трехлетнего ребенка из-под колес автомобиля. Об этом случае уже рассказывала "РГ". Напомним, на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской в Хабаровске столкнулись два автомобиля. Неуправляемый микроавтобус поехал по круговой траектории, и из открытого окна передней пассажирской двери внезапно вылетел ребенок, упав на проезжую часть. В любой момент он мог оказаться под колесами. Мимо проезжал старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску майор полиции Александр Богатырев. Он успел выскочить из машины, подхватить малыша и перенести в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где минуту назад находился ребенок.