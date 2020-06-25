В Благовещенске зафиксирован температурный антирекорд

Сильный циклон принес в Приамурье обильные дожди и резкое похолодание.

Еще не закончившийся июнь уже показывает метеорекорд по количеству выпавших осадков. За 25 дней первого месяца лета в Благовещенске выпало 234,5 миллиметров влаги. Больше было только в 1931 году - 235 миллиметров.

"24 июня непогода установила температурный антирекорд: никогда дневная температура в Благовещенске не была столь низкой, как в этом году, всего 13,1 градуса тепла",- сообщает Амурский гидрометеоцентр на своей странице в Instagram.

До этого самый холодный июньский день был зафиксирован в 1932 году - 16 градусов.